Эксперт прокомментировал слова Порошенко о «смертоносном оружии»
- Reuters
По словам Дудчака, Порошенко постоянно ищет какое-то «супероружие», которое должно ему помочь.
«Но на самом деле необходимо садиться за стол переговоров и находить общий язык. В этом для президента Украины больше серьёзных проблем, чем в поисках какого-то оружия», — заключил эксперт.
Ранее Порошенко заявил, что армия Украины в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Украинский президент назвал Москву «агрессором» и пообещал, что Киев продолжит укреплять обороноспособность, чтобы «противостоять» восточному соседу.