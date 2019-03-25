Эксперт прокомментировал слова Порошенко о «смертоносном оружии»

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Анна Лушникова
Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинская армия в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Эксперт прокомментировал слова Порошенко о «смертоносном оружии»
  • Reuters

По словам Дудчака, Порошенко постоянно ищет какое-то «супероружие», которое должно ему помочь.

«Но на самом деле необходимо садиться за стол переговоров и находить общий язык. В этом для президента Украины больше серьёзных проблем, чем в поисках какого-то оружия», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что армия Украины в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».

Украинский президент назвал Москву «агрессором» и пообещал, что Киев продолжит укреплять обороноспособность, чтобы «противостоять» восточному соседу.

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