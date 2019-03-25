Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием»

Армия Украины в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием». Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко.

На своей странице в Facebook глава государства сообщил, что передал военным на Хмельнитчине новейшие турецкие боевые беспилотники и более 420 единиц вооружения и техники.

«Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется», — сказал Порошенко.

Он пообещал, что Украина продолжит укреплять свою обороноспособность.

Ранее Порошенко заявил, что модернизация вооружения и серийное производство являются приоритетом в оборонном секторе Украины.

17 марта он отметил, что в случае своей победы на президентских выборах начнёт реализовывать обновлённую военную ракетную программу.