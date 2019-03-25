Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием»
- Reuters
На своей странице в Facebook глава государства сообщил, что передал военным на Хмельнитчине новейшие турецкие боевые беспилотники и более 420 единиц вооружения и техники.
«Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется», — сказал Порошенко.
Он пообещал, что Украина продолжит укреплять свою обороноспособность.
Ранее Порошенко заявил, что модернизация вооружения и серийное производство являются приоритетом в оборонном секторе Украины.
17 марта он отметил, что в случае своей победы на президентских выборах начнёт реализовывать обновлённую военную ракетную программу.