Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием»

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Армия Украины в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием». Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко.
Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием»
  • Reuters

На своей странице в Facebook глава государства сообщил, что передал военным на Хмельнитчине новейшие турецкие боевые беспилотники и более 420 единиц вооружения и техники.

«Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется», — сказал Порошенко.

Он пообещал, что Украина продолжит укреплять свою обороноспособность.

Ранее Порошенко заявил, что модернизация вооружения и серийное производство являются приоритетом в оборонном секторе Украины.

17 марта он отметил, что в случае своей победы на президентских выборах начнёт реализовывать обновлённую военную ракетную программу. 

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