В Госдуме поддержали МИД России в ситуации с наблюдателями на Украине

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT позицию МИД России по ситуации вокруг недопуска российских наблюдателей на выборы президента Украины.
В Госдуме поддержали МИД России в ситуации с наблюдателями на Украине
  • РИА Новости

«Конечно, я поддерживаю заявление российского МИД. Непонятно, почему с украинскими выборами складывается подобная ситуация. Видимо, Киев понимает, что в ходе выборов будет такое количество предполагаемых и планируемых нарушений, что нельзя давать возможность россиянам это всё узнать, озвучить и довести до граждан Украины», — считает депутат.

Тем не менее, по словам Калашникова, «киевские власти не особенно боятся того, что все их нарушения дойдут до Запада».

«Мне кажется, западная общественность закроет глаза на всё, что творится в период выборов на Украине», — заключил он.

Ранее в МИД России заявили, что Москва вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину с целью обеспечить безопасность россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить