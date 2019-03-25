В Госдуме поддержали МИД России в ситуации с наблюдателями на Украине

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT позицию МИД России по ситуации вокруг недопуска российских наблюдателей на выборы президента Украины.

«Конечно, я поддерживаю заявление российского МИД. Непонятно, почему с украинскими выборами складывается подобная ситуация. Видимо, Киев понимает, что в ходе выборов будет такое количество предполагаемых и планируемых нарушений, что нельзя давать возможность россиянам это всё узнать, озвучить и довести до граждан Украины», — считает депутат.

Тем не менее, по словам Калашникова, «киевские власти не особенно боятся того, что все их нарушения дойдут до Запада».

«Мне кажется, западная общественность закроет глаза на всё, что творится в период выборов на Украине», — заключил он.

Ранее в МИД России заявили, что Москва вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину с целью обеспечить безопасность россиян.