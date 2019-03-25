Эксперт считает предвыборным блефом слова Порошенко о смертоносном оружии

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о новом «смертоносном для врага оружии».

«Это предвыборный блеф Порошенко, и не более. Политические противники упрекают его в том, что деньги, выделяемые на оборону, в том числе и американскими «спонсорами», не доходили до вооружённых сил и военно-промышленного комплекса... В вину Порошенко ставят скандалы с катерами, с танками, с миномётом «Молот», который не стреляет, но регулярно взрывается сам», — сказал Леонков.



По оценкам военного эксперта, оборонная промышленность Украины не намного продвинулась вперёд с советских времён.

Ранее Порошенко заявил, что армия Украины в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».

Украинский президент назвал Москву «агрессором» и пообещал, что Киев продолжит укреплять обороноспособность, чтобы «противостоять» восточному соседу.