В Госдуме назвали выдумкой заявление Порошенко о «смертоносном оружии»

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинская армия в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».

«Безусловно, эти заявления президента Украины — выдумка и бред», — заявил депутат.

Он отметил, что подобные высказывания украинский президент делает «исключительно в рамках предвыборной риторики».

«Он старается подыграть определённой категории населения. Тем не менее на Украину никто не покушается, так что подобная агрессивная риторика не что иное, как агония со стороны Порошенко», — сказал Швыткин.

Ранее Порошенко заявил, что армия Украины в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».

Украинский президент назвал Москву «агрессором» и пообещал, что Киев продолжит укреплять обороноспособность, чтобы «противостоять» восточному соседу.