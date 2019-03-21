США поздравили Токаева со вступлением в должность президента Казахстана

Соединённые Штаты поздравляют временного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино.

Он отметил, что Вашингтон высоко ценит вклад первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в установление и продвижение динамичных отношений между двумя странами, а также его заслуги в области денуклеаризации.

По его словам, отношения США с Казахстаном базируются на взаимных идеалах процветания, уважения основных свобод и региональной безопасности.

«Мы поздравляем нового временного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ожидаем продолжения работы с ним по углублению нашего продвинутого стратегического партнёрства», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Назарбаевым и Токаевым.

19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве главы республики. Их исполнение на оставшийся срок переходит к Касым-Жомарту Токаеву.