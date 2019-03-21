В Совфеде назвали контрпродуктивными санкции Украины против России
- Reuters
«Всё, что делается в этом санкционном ряду со стороны Киева, контрпродуктивно прежде всего для самой Украины и её народа. Единственная цель данных санкций — хоть каким-то образом поднять рейтинг действующего президента Петра Порошенко», — сказал он.
По словам сенатора, значительная часть украинского населения на данный момент «не намерена оставаться в некоем враждебном состоянии по отношению к России».
«Наша страна приносит реальные деньги украинскому народу, у нас работают миллионы граждан, сохраняются кооперационные связи. Люди всё это видят», — считает Климов.
Дополнительные антироссийские санкции Украины, ранее подписанные украинским президентом Петром Порошенко, вступили в силу 21 марта.
Под санкции подпали 294 юридических и почти 850 физических лиц из России.
Подробнее — в материале RT.