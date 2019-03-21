Дополнительные антироссийские санкции Украины вступили в силу

Дополнительные антироссийские санкции Украины, ранее подписанные украинским президентом Петром Порошенко, вступили в силу 21 марта.

Как сообщает телеканал «112 Украина», указ Порошенко №82/2019, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», вступил в силу.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввёл в действие решение СНБО о дополнительных санкциях в отношении России.

Также Порошенко во время визита в Брюссель заявил, что собирается обсудить с руководством Европейского союза новые санкции против России.