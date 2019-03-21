В ЛНР заявили о 13 случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток 13 раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, посёлков городского типа Фрунзе и Калиново, сёл Молодежное, Калиново-Борщеватое, Смелое, Лозовое, Обозное и Веселая Гора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых и ручных противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее в ЛНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.

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