Вышинскому удалось пообщаться с отцом на судебном заседании в Киеве

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому удалось пообщаться с отцом на судебном заседании в Киеве.

Она сообщила, что «большим успехом этого судебного заседания было то, что первым ходатайством со стороны защиты было вывести его (Вышинского. — RT) из «аквариума», бокса».

«Очень важно, что на заседание пришел его отец, у него тоже была возможность обняться и пообщаться с сыном. Это было, наверное, первое такое близкое общение», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Также Москалькова сообщила, что Вышинский был переведён в камеру с условиями содержания, которые соответствуют международным правилам.

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