В Госдуме объяснили санкции Украины приближающимися выборами
- РИА Новости
«До выборов осталось 10 дней, по всем социологическим опросам Порошенко не может претендовать на первое место. Поэтому каждое его действие сегодня, каждый шаг и высказывание продиктовано желанием остаться президентом Украины ещё на пять лет», — пояснил Белик.
По словам депутата, принятый документ синхронизируется с санкциями, введёнными 15 марта Канадой, ЕС и США.
«Синхронность в введении антироссийских санкций — это, пожалуй, единственное участие Украины в большой геополитической игре. На остальные процессы официальный Киев не влияет и не обладает собственной политической волей», — заключил он.
Ранее Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц.