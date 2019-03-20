В Госдуме объяснили санкции Украины приближающимися выборами

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT введение Украиной санкций против 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе.
В Госдуме объяснили санкции Украины приближающимися выборами
  • РИА Новости

«До выборов осталось 10 дней, по всем социологическим опросам Порошенко не может претендовать на первое место. Поэтому каждое его действие сегодня, каждый шаг и высказывание продиктовано желанием остаться президентом Украины ещё на пять лет», — пояснил Белик.

По словам депутата, принятый документ синхронизируется с санкциями, введёнными 15 марта Канадой, ЕС и США.

«Синхронность в введении антироссийских санкций — это, пожалуй, единственное участие Украины в большой геополитической игре. На остальные процессы официальный Киев не влияет и не обладает собственной политической волей», — заключил он.

Ранее Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц.

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