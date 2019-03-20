В Совфеде назвали антироссийскими конвульсиями новые санкции Украины

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT введение Украиной санкций против 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе.
В Совфеде назвали антироссийскими конвульсиями новые санкции Украины
  • РИА Новости

«Если оценивать деятельность Порошенко на посту президента Украины, главная черта — это выраженная антироссийская риторика. Он практически пять лет делал всё для того, чтобы уничтожить русский, российский дух на Украине во всех сферах, в том числе в экономике и политике», — пояснил сенатор.

Он добавил, что сейчас Порошенко находится «на самом пике президентской кампании». Но при этом, отметил Цеков, его результаты не убедительны.

«Многое говорит о том, что он вряд ли будет выбран президентом. Я думаю, что это антироссийские конвульсии Порошенко. Он понимает, что дальше уже может не руководить Украиной, но напоследок надо сделать ещё что-то плохое для России», —  заключил Цеков.

Ранее Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц.

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