Лужков оценил инициативу переименовать Астану

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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в беседе с РИА Новости прокомментировал решение казахстанских властей переименовать столицу страны — Астану.
Лужков оценил инициативу переименовать Астану
  • Reuters

По мнению Лужкова, «переименование — это, вообще, вещь дорогая».

«Это же нужно вообще все-все-все карты, все названия, все внутренние документы государственные для данного города переделывать», — объяснил он.

При этом политик отметил вклад Нурсултана Назарбаева, объявившего накануне об уходе в отставку с должности президента Казахстана, в развитие республики. 

«Это его детище... Поэтому основания (для переименования. — RT) у него и у народа, безусловно, есть», — заключил Лужков.

Ранее стало известно, что депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы страны (Астаны) в честь Назарбаева — Нурсултан.

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