Эксперт прокомментировал вступление Токаева в должность президента Казахстана

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Анастасия Румянцева
Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов прокомментировал RT вступление Касым-Жомарта Токаева в должность президента Республики Казахстан.
Эксперт прокомментировал вступление Токаева в должность президента Казахстана
  • Reuters

По мнению Солозобова, данная ситуация не повлияет на отношения России и Казахстана. Они, по словам аналитика, останутся «союзническими и дружескими». 

«Нас очень многое связывает: общая граница, общие приграничные проекты. Взаимосвязь России и Казахстана очень велика: три четверти транзита Казахстана идёт через территорию России, а для России Казахстан является фактором внутренней стабильности и безопасности. Через Казахстан проходят важнейшие транзитные пути из Китая в Европу. Я думаю, что этот массив сложно развернуть в один момент», — пояснил Солозобов.

Эксперт отметил, что Токаев имеет большой опыт участия в международных организациях, который, по его мнению, поможет ему в управлении республикой. 

«Токаев — опытный дипломат... был и премьером, и главой сената — всё это говорит о том, что это человек, имеющий понятие, как управлять государством. Очень интеллектуальный, хладнокровный политик, хорошо относящийся к России. Это очень удачный выбор», — заключил Солозобов.

20 марта Касым-Жомарт Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.

Соответствующая церемония прошла во время совместного заседания двух палат парламента республики. Отмечается, что занимать пост президента страны Токаев будет до выборов нового главы государства.

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