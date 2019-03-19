В Крыму оценили заявление Климкина об «опасности» полуострова для России

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Анастасия Румянцева
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым для России «стал слишком опасной добычей и неподъёмным бременем».
В Крыму оценили заявление Климкина об «опасности» полуострова для России
  • РИА Новости

«Я и мои коллеги привыкли к неадекватным заявлениям господина Климкина. Я уже его приглашал в Республику Крым на пятилетие возвращения в состав России. Буквально сейчас закончилась встреча в Госсовете республики с делегацией Германии. Пускай Климкин послушает, что говорят граждане Германии, что говорят европейцы, побывав на полуострове», — отметил Гемпель.

Он добавил, что невозможно говорить о развитии и жизни на полуострове, не побывав там. 

«Когда мы ехали из аэропорта, немцы увидели, какие у нас строятся объекты, автобаны. Как можно комментировать те события, которые происходят, не побывав там? Господин Климкин, приезжайте к нам посмотреть, как динамично развивается полуостров. Понимаю, что Климкин ангажирован президентом Украины, встроен в политическую элиту страны… Крым никогда не вернётся в состав Украины, он получил бешеное развитие», — заключил Гемпель.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым для России «стал слишком опасной добычей и неподъёмным бременем».

Он считает, что Крым ожидает «консервация нынешнего состояния, что приведёт к упадку полуострова».

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