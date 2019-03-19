Эксперт назвал неадекватным заявление Порошенко о сотрудничестве с Россией

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко, что он «не собирается варить кашу» с руководством России.

«Это неадекватное заявление украинского президента... Порошенко пытается каким-либо образом задействовать президента России в своих пиар-акциях. Даже в ходе своих предвыборных туров обращается не к украинцам, а к российскому лидеру», — отметил Мезюхо.

При этом он добавил, что Порошенко за пять лет президентского срока не добился никаких существенных изменений.

«Я думаю, что главное, чего добился Порошенко за пять лет, — это самообогащение и обогащение своих креатур во власти и бизнес-партнёров. Порошенко фактически не исполнил своих предвыборных обещаний, за время его президентства Украина так и не поборола коррупцию», — пояснил эксперт.

По словам Мезюхо, Порошенко запомнится народу «как обманщик и предприниматель нечестной руки, но не как государственный деятель».

Ранее украинский лидер заявил, что не станет «варить кашу» с властями России.