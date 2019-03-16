В Совфеде прокомментировали слова Пискуна о взимании Украиной ренты с России

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT предложение экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна взыскать с России ренту за использование в течение 300-летнего периода «украинской земли, основанной Юрием Долгоруким».
В Совфеде прокомментировали слова Пискуна о взимании Украиной ренты с России
  • Reuters

Как отметил Цеков, Пискуну «всё равно, что говорить».

«Когда он был генеральным прокурором Украины, сплошь и рядом говорил всякие глупости. Это ёрничанье», — отметил сенатор.

По словам Цекова, те, кто хорошо знает историю, понимают, «как формировались государства».

Он добавил, что более реалистичный вариант заключается в «истребовании с Украины компенсаций» за время нахождения Крыма в составе этой страны.

«За эти годы в Крыму всё разрушалось, ничего не создавалось», — заключил парламентарий.

Ранее бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за использование в течение 300-летнего периода «украинской земли, основанной Юрием Долгоруким».

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