На Украине сообщили о внедрении в ООН «института послов»

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Постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Владимир Ельченко рассказал, что в ООН в 2019 году внедряют «институт послов».
На Украине сообщили о внедрении в ООН «института послов»
  • Reuters

Об этом, как сообщает телеканал «112 Украина», Ельченко написал в своей статье для ZN.UA.

Отмечается, что теперь резиденты-координаторы непосредственно будут подчиняться Генеральному секретарю ООН и будут считаться наивысшими представителями системы ООН в офисах стран.

«Отныне такой «посол ООН» будет действовать и на Украине. Но для него, а точнее его полноценного функционирования, придётся пересмотреть подписанное ещё в далёком 1992 году соглашение между Украиной и ООН, которое уже не отвечает современным реалиям», — отметил дипломат.

Ранее Ельченко заявил, что Украина выступает за постепенную отмену права вето в Совете Безопасности ООН в условиях «агрессии со стороны России». 

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление постпреда Украины в Организации Объединённых Наций.

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