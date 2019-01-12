В Совфеде ответили на заявление Украины о поэтапной отмене права вето в Совбезе ООН
- Reuters
«Украине надо как-то обозначить свою значимость, поэтому и звучат такие заявления. Они и до этого вносили разные предложения по реформированию Организации Объединённых Наций, в основном связанные с работой Совбеза. Конечно, никто к этому не прислушивается», — сказал сенатор.
Цеков также отметил, что «все годы существования ООН именно существующая структура определяла устойчивость организации».
«Менять что-то сейчас — значит внести сумятицу, прийти к разногласиям и дополнительным сложностям. На это не решатся государства, которые входят в Совет Безопасности. Так что Украина просто сделала заявление ради заявления», — заключил он.
Ранее постпред Украины в Организации Объединённых Наций заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН.