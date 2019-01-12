В Совфеде ответили на заявление Украины о поэтапной отмене права вето в Совбезе ООН

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда Украины в Организации Объединённых Наций Владимира Ельченко о том, что Киев выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН.

«Украине надо как-то обозначить свою значимость, поэтому и звучат такие заявления. Они и до этого вносили разные предложения по реформированию Организации Объединённых Наций, в основном связанные с работой Совбеза. Конечно, никто к этому не прислушивается», — сказал сенатор.

Цеков также отметил, что «все годы существования ООН именно существующая структура определяла устойчивость организации».

«Менять что-то сейчас — значит внести сумятицу, прийти к разногласиям и дополнительным сложностям. На это не решатся государства, которые входят в Совет Безопасности. Так что Украина просто сделала заявление ради заявления», — заключил он.

Ранее постпред Украины в Организации Объединённых Наций заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН.