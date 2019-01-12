Украина призвала к поэтапной отмене права вето в СБ ООН

Украина выступает за постепенную отмену права вето в Совете Безопасности ООН в условиях «агрессии со стороны России». Об этом заявил украинский постпред при Организации Объединённых Наций Владимир Ельченко.

«Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно остро в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности», — написал он в статье для издания «Зеркало недели».

Ранее бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил заявление представителя делегации Украины при ООН, напомнившего о «необходимости» лишить членов Совета Безопасности всемирной организации возможности использовать право вето.

В ноябре 2018 года представитель делегации Украины на заседании ГА ООН вновь напомнил о необходимости лишить членов Совета Безопасности всемирной организации возможности использовать право вето.