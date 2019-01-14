В Госдуме оценили планы ЕС следить за соцсетями во время выборов на Украине

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT намерение Совета Европы найти специалистов для мониторинга социальных сетей во время президентских выборов на Украине.
В Госдуме оценили планы ЕС следить за соцсетями во время выборов на Украине
  • Reuters

«Я полагаю, что в ЕС ожидают массового народного возмущения и восстановления позиций пророссийских кандидатов. Режим Порошенко довёл народ фактически до полного истощения и многие находятся на грани выживания. Поэтому ставленнику Европы и США Петру Алексеевичу будет очень тяжело выиграть выборы, Совет Европы боится негативного исхода и хочет вовремя и заранее об этом узнать», — сказал Морозов.

Депутат также отметил, что «мониторинг социальных сетей нельзя считать вмешательством во внутренние дела страны, пока не финансируются какие-то политические партии или деятели».

Ранее стало известно, что Совет Европы намерен найти специалистов для мониторинга социальных сетей во время президентских выборов на Украине.

Подробнее — в материале RT.

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