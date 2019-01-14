ЕС займётся мониторингом соцсетей во время выборов на Украине

Совет Европы намерен найти специалистов для мониторинга социальных сетей во время президентских выборов на Украине. Об этом свидетельствует опубликованный Советом Европы тендер.

Как отмечается, такое «беспристрастное наблюдение» должно будет обеспечить честность электорального процесса на Украине.

«Цель мониторинга социальных сетей будет заключаться в проведении систематического анализа данных, касающихся основных голосов, формирующих политический дискурс в сети во время президентских выборов на Украине в 2019 году», — говорится в документе.

Согласно заявке, проект будет включать мониторинг в Facebook и Twitter страниц кандидатов на пост президента и политических партий, онлайн-СМИ и людей, формирующих общественное мнение.

Планируется отслеживать не только посты в социальных сетях, но и комментарии других пользователей к ним. Указывается, что специалистам также предстоит выявлять фейковые аккаунты.

Такой мониторинг социальных сетей будет проходить в рамках проекта «Поддержка прозрачности, инклюзивности и честности в избирательной практике на Украине».

Подчёркивается, что проект поможет «уменьшить негативный эффект дезинформации и пропаганды на избирательный процесс».

Ранее американское посольство объявило среди украинских СМИ конкурс проектов, направленных на поддержку прозрачности выборов на Украине в 2019 году.

Подробнее — в материале RT.