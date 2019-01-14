ЕС займётся мониторингом соцсетей во время выборов на Украине
- РИА Новости
Как отмечается, такое «беспристрастное наблюдение» должно будет обеспечить честность электорального процесса на Украине.
«Цель мониторинга социальных сетей будет заключаться в проведении систематического анализа данных, касающихся основных голосов, формирующих политический дискурс в сети во время президентских выборов на Украине в 2019 году», — говорится в документе.
Согласно заявке, проект будет включать мониторинг в Facebook и Twitter страниц кандидатов на пост президента и политических партий, онлайн-СМИ и людей, формирующих общественное мнение.
Планируется отслеживать не только посты в социальных сетях, но и комментарии других пользователей к ним. Указывается, что специалистам также предстоит выявлять фейковые аккаунты.
Такой мониторинг социальных сетей будет проходить в рамках проекта «Поддержка прозрачности, инклюзивности и честности в избирательной практике на Украине».
Подчёркивается, что проект поможет «уменьшить негативный эффект дезинформации и пропаганды на избирательный процесс».
Ранее американское посольство объявило среди украинских СМИ конкурс проектов, направленных на поддержку прозрачности выборов на Украине в 2019 году.
Подробнее — в материале RT.