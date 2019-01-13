В УПЦ МП объяснили Порошенко сложившуюся вокруг томоса об автокефалии ситуацию

Замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook прокомментировал призыв президента страны Петра Порошенко к Русской православной церкви (РПЦ) «показать томос».

«РПЦ не имеет томоса, но и Константинопольский патриархат также не имеет томоса... Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то, может, он для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?» — написал он.

По словам Данилевича, ни одна из древних церквей не имеет томоса, так как они основывались не путём получения указанного документа, а решением церковных соборов.

Томосы, как утверждает протоиерей, начали появляться «главным образом в XIX веке».

Накануне Порошенко заявил, что «автокефальная Православная церковь Украины» является канонической, и призвал РПЦ «показать томос».

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил предоставление автокефалии украинской церкви.