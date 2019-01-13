В РПЦ прокомментировали призыв Порошенко «показать томос»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Представитель Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что «автокефальная Православная церковь Украины» является канонической, и призвал Русскую православную церковь «показать томос».
В РПЦ прокомментировали призыв Порошенко «показать томос»
  • Reuters

«Последние месяцы мы видим беспрецедентный характер вовлечения украинских властей, а, в частности президента Украины Петра Порошенко, во внутренние дела православных верующих на Украине. Заявления этого политического лидера оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, который вправе ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере. Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесёт ничего хорошего ни украинскому государству», — отметил собеседник RT.

По его словам, «заигрывание украинских властей с Фанаром достигло своего апогея».

«Манипуляции с религиозным фактором носят абсолютно беззаконный, антидемократический и недопустимый в XXI веке характер. Разумеется, мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины тогда, когда он пытается выдвигать какие-то претензии к Русской православной церкви, у Украинской православной церкви и иными способами вмешиваться в религиозные дела»,— заключил он. 

Ранее Порошенко призвал РПЦ «показать томос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить