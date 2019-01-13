В УПЦ МП заявили о захвате одного из храмов Волынской области сторонниками ПЦУ
- РИА Новости
По его словам, активисты угрожали представителям духовенства и прихожанам, а также сменили замки на дверях храма.
«Духовенство и верующие УПЦ, которые пришли на молитву, были вынуждены ехать в соседнее село», — написал Точинский.
Он добавил, что впоследствии на место ЧП прибыли сотрудники полиции, настоятель Свято-Михайловского храма подал заявление в связи с действиями раскольников.
Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.
Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко заявил, что обратится в Конституционный суд страны для отмены всех решений украинского парламента, касающихся церкви.