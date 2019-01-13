Порошенко призвал РПЦ «показать томос»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «автокефальная Православная церковь Украины» является канонической, и призвал Русскую православную церковь «показать томос».

«Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма Божьего, определять, кто канонический, а кто неканонический», — приводит пресс-служба Порошенко его слова.

Он отметил, что ПЦУ является канонической.

«И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос... А где их томос? Сталиным подписан? Вот это всё с этого и начиналось. Правда — её не спрячешь», — отметил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что украинская независимость стала крепче с созданием «автокефальной Православной церкви Украины».