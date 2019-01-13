В ЛНР заявили о размещении украинскими военными ЗРК во дворе жилого дома

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные разметили зенитный ракетный комплекс «Оса» во дворе жилого дома у линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР заявили о размещении украинскими военными ЗРК во дворе жилого дома
  • Reuters

Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Отмечается, что об этом факте была проинформирована Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине.

«Представителями миссии ОБСЕ было зафиксировано размещение зенитного ракетного комплекса «Оса» во дворе жилого дома на северной окраине н.п. Клиновое, что является нарушением международного гуманитарного права», — приводит слова Марочко Интерфакс.

Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в переброске к линии соприкосновения в Донбассе артиллерии.

Также в республике сообщали, что украинские оборонные предприятия поставляют военным оружие низкого качества, которое несёт угрозу здоровью самих солдат ВСУ.

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