В ЛНР обвинили ВСУ в переброске к линии соприкосновения в Донбассе артиллерии

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию и спецназ.
В ЛНР обвинили ВСУ в переброске к линии соприкосновения в Донбассе артиллерии
  • © Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В районе населённого пункта Макарово Станично-Луганского района противник разместил две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и один танк. В населённом пункте Луганское выявлена одна огневая позиция САУ «Гвоздика», — сказал он.

Марочко также добавил, что в населённый пункт Райгородка зашла колонна гусеничной техники и грузовые автомобили с боеприпасами.

Вместе с этим он уточнил, что 6 января в город Счастье прибыли два автобуса с вооружёнными людьми.

«По имеющейся у нас информации, в распоряжение командира 59-й отдельной мотопехотной бригады (полковника Владимира) Шведюка прибыло специальное подразделение, которое предназначено для проведения очередной волны провокаций», — указал представитель Народной милиции.

Ранее в ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс.

В сентябре ФАН передавало, что в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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