В ЛНР обвинили ВСУ в переброске к линии соприкосновения в Донбассе артиллерии
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«В районе населённого пункта Макарово Станично-Луганского района противник разместил две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и один танк. В населённом пункте Луганское выявлена одна огневая позиция САУ «Гвоздика», — сказал он.
Марочко также добавил, что в населённый пункт Райгородка зашла колонна гусеничной техники и грузовые автомобили с боеприпасами.
Вместе с этим он уточнил, что 6 января в город Счастье прибыли два автобуса с вооружёнными людьми.
«По имеющейся у нас информации, в распоряжение командира 59-й отдельной мотопехотной бригады (полковника Владимира) Шведюка прибыло специальное подразделение, которое предназначено для проведения очередной волны провокаций», — указал представитель Народной милиции.
Ранее в ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс.
В сентябре ФАН передавало, что в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.