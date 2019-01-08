В ЛНР обвинили ВСУ в переброске к линии соприкосновения в Донбассе артиллерии

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию и спецназ.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В районе населённого пункта Макарово Станично-Луганского района противник разместил две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и один танк. В населённом пункте Луганское выявлена одна огневая позиция САУ «Гвоздика», — сказал он.

Марочко также добавил, что в населённый пункт Райгородка зашла колонна гусеничной техники и грузовые автомобили с боеприпасами.

Вместе с этим он уточнил, что 6 января в город Счастье прибыли два автобуса с вооружёнными людьми.

«По имеющейся у нас информации, в распоряжение командира 59-й отдельной мотопехотной бригады (полковника Владимира) Шведюка прибыло специальное подразделение, которое предназначено для проведения очередной волны провокаций», — указал представитель Народной милиции.

Ранее в ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс.

В сентябре ФАН передавало, что в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.