В ЛНР заявили о поставках в ВСУ вооружения низкого качества
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Известно, что в погоне за прибылью, воруя деньги налогоплательщиков, руководство «Укроборонпрома» выпускает образцы вооружения низкого качества, которое является угрозой для украинских военнослужащих», — указал он.
При этом Марочко указал, что большинство оборонных предприятий Украины принадлежат украинскому лидеру Петру Порошенко и людям из его ближайшего окружения.
«Порошенко лично заинтересован в затяжной войне в Донбассе, а так называемая зона операции объединённых сил — это просто хороший рынок сбыта для киевских «оружейных баронов», — добавил он.
Ранее Порошенко заявил, что предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) страны переходят на особый режим работы.
В сентябре стало известно, что на Украине при взрыве миномёта «Молот» пострадали трое военных.
В июне украинский военный рассказал о провале «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ.