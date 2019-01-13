Эксперт оценил заявление об опасности избрания Зеленского президентом Украины

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT шансы шоумена Владимира Зеленского стать новым президентом Украины в 2019 году.

«Безусловно, потенциальное избрание Зеленского несёт определённые риски, непонятна его политическая программа. На самом деле Украина дошла уже до такой черты, что комик имеет большой предвыборный электоральный рейтинг — это, конечно, связано с тем, что огромное количество украинцев разочарованы в действующих политических деятелях», — пояснил Мезюхо.

Он отметил, что сохраняется определённая интрига, поскольку предвыборный рейтинг, в том числе Зеленского, будет меняться — как в позитивную, так и в негативную сторону.

«Если Зеленский действительно рассчитывает стать президентом Украины, ему нужна поддержка... и украинских олигархов, и западной политической элиты», — заключил Мезюхо.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.