На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом

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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом Погребинский заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Политический опыт говорит о том, что такие люди (как Зеленский. — RT) опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов», — сказал он.

Также политолог заявил, что Зеленского «опекает очень опытный интриган», который может вести «двойную, тройную, четверную игру».

Ранее социолог объяснила популярность Зеленского на Украине.

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