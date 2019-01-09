Социолог объяснила популярность Зеленского на Украине

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Социолог Ирина Бекешкина в эфире «Общественного телевидения» рассказала, чем объясняется популярность шоумена Владимира Зеленского среди жителей Украины в преддверии выборов президента страны.

По её словам, сложившаяся ситуация свидетельствует о разочаровании украинцев в политике и чиновниках.

«По крайней мере в опросе это определённая реакция — «да хоть бы Зеленский, чтобы не вы». Это определённым образом голосование против всех», — цитирует Бекешкину РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Украины на предстоящих в марте 2019 года выборах. 

Избирательная кампания в стране стартовала 31 декабря 2018 года.

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