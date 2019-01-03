Эксперт прокомментировал президентский антирейтинг на Украине

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал RT составленный на Украине президентский антирейтинг, который возглавил действующий глава государства Пётр Порошенко.

«Если события будут развиваться по инерционному сценарию, то Порошенко не удастся ничего исправить. При нынешних раскладах у него очень мало шансов выйти во второй тур. Особенно после того, как Владимир Зеленский заявил о желании участвовать в выборах. Самое главное, что у действующего президента не получится во время выборов использовать какие-то механизмы фальсификации, которые возможны только при консолидированно выстроенной вертикально власти. На Украине такого нет, поэтому при подсчёте голосов все попытки как-то использовать административный ресурс тем же Порошенко сразу будут засвечены и обыграны его оппонентами», — сказал эксперт.

По его словам, единственный шанс Порошенко — «внести какие-то коррективы в сценарий ещё до проведения выборов».

«Первое, что напрашивается, — очередная провокация в Керченском проливе в качестве предлога для того, чтобы снова ввести военное положение и с помощью политтехнологий мобилизовать электорат Порошенко в западных областях и поставить под административный контроль восточные области. Это один из шансов Порошенко, который лежит на поверхности. Но пока ясно одно — ему надо переломить ситуацию именно в январе-феврале, потому что в марте это сделать не удастся», — считает Салин.

Ранее опубликованный опрос показал, что Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине.