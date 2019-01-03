Эксперт прокомментировал президентский антирейтинг на Украине
- Reuters
«Если события будут развиваться по инерционному сценарию, то Порошенко не удастся ничего исправить. При нынешних раскладах у него очень мало шансов выйти во второй тур. Особенно после того, как Владимир Зеленский заявил о желании участвовать в выборах. Самое главное, что у действующего президента не получится во время выборов использовать какие-то механизмы фальсификации, которые возможны только при консолидированно выстроенной вертикально власти. На Украине такого нет, поэтому при подсчёте голосов все попытки как-то использовать административный ресурс тем же Порошенко сразу будут засвечены и обыграны его оппонентами», — сказал эксперт.
По его словам, единственный шанс Порошенко — «внести какие-то коррективы в сценарий ещё до проведения выборов».
«Первое, что напрашивается, — очередная провокация в Керченском проливе в качестве предлога для того, чтобы снова ввести военное положение и с помощью политтехнологий мобилизовать электорат Порошенко в западных областях и поставить под административный контроль восточные области. Это один из шансов Порошенко, который лежит на поверхности. Но пока ясно одно — ему надо переломить ситуацию именно в январе-феврале, потому что в марте это сделать не удастся», — считает Салин.
Ранее опубликованный опрос показал, что Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине.