СМИ: На Украине зарегистрировали пять кандидатов в президенты

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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала пять кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНН.
СМИ: На Украине зарегистрировали пять кандидатов в президенты
  • Reuters

Отмечается, что в качестве кандидатов зарегистрированы бывший министр экологии страны Игорь Шевченко, депутат Верховной рады Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик. 

«Отныне все они имеют статус и удостоверение кандидата в президенты Украины», — передаёт агентство.

Ранее о планах баллотироваться на пост президента Украины заявил шоумен Владимир Зеленский.

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