СМИ: На Украине зарегистрировали пять кандидатов в президенты
- Reuters
Отмечается, что в качестве кандидатов зарегистрированы бывший министр экологии страны Игорь Шевченко, депутат Верховной рады Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.
«Отныне все они имеют статус и удостоверение кандидата в президенты Украины», — передаёт агентство.
Ранее о планах баллотироваться на пост президента Украины заявил шоумен Владимир Зеленский.