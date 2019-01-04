СМИ: На Украине зарегистрировали пять кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала пять кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНН.

Reuters

Отмечается, что в качестве кандидатов зарегистрированы бывший министр экологии страны Игорь Шевченко, депутат Верховной рады Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик. «Отныне все они имеют статус и удостоверение кандидата в президенты Украины», — передаёт агентство. Ранее о планах баллотироваться на пост президента Украины заявил шоумен Владимир Зеленский.