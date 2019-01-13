Украинский полковник заявил о небоеспособности ВСУ

Полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко в эфире телеканала Newsone заявил о небоеспособности украинских войск.

По его словам, Украина готова к защите своей территории только на словах.

Он отметил, что Киев не ввёл войска в Крым, не смотря на то, что Украина считает полуостров «оккупированным».

Стеценко также заявил, что заявления секретаря национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и главы Минобороны страны Степана Полторака направлены на повышение рейтинга украинского лидера Петра Порошенко.

«Если они такие сердитые и сильные, что готовы биться в Керченском проливе, то почему не готовы ввести войска в Крым? ... Мы имеем право воевать за свою землю и свои акватории. Но способны ли мы сейчас?», — цитирует РИА Новости Стеценко.

По его мнению, заявления Киева о возможностях армии не соответствуют действительности.

19 декабря 2018 года секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей страны через Керченский пролив.

В свою очередь Полторак заявил, что Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.