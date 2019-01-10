В Госдуме оценили намерение Украины продолжать проходы через Керченский пролив

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Украины Степана Полторака о том, что Киев продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море.

«Никто не отнимает у Украины права направлять свои корабли через Керченский пролив согласно поданным заявкам. Я не очень понимаю, в чём сенсационность заявления Степана Полторака. Или он просто будет ставить зарубки после каждого «успешного» прохода? Или госнаграды раздавать за «первый проход», за «второй проход» и так далее? Гордиться-то больше ВМСУ нечем, только дерзким штурмом Керченского пролива», — отметил депутат.

По его словам, попытки вторгнуться в территориальные воды России «без соответствующих запросов и документов — беспрецедентно наглый шаг».

«Киевские чиновники всех рангов и мастей трубят, что отправят корабли в Азов. Да пожалуйста, кто же вам мешает? Оформили заявку, взяли нашего лоцмана, зачехлили орудия и средства слежения — и ходите по проливу хоть каждый день. Но сколько бы ни обещал украинский министр проходы через Керченский пролив, пусть не забывает добавлять «согласно поданным на территорию России документам», — заключил Белик.

Ранее министр обороны Украины заявил, что страна продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море.