В Госдуме прокомментировали желание Украины поэтапно отменить право вето в Совбезе ООН

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Организации Объединённых Наций Владимира Ельченко о том, что Киев выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН.
В Госдуме прокомментировали желание Украины поэтапно отменить право вето в Совбезе ООН
  • Reuters

«Украинский режим Порошенко чётко и системно выполняет поручения Госдепа в плане дискредитации России. Естественно, это заявление — одно из многих, которые будут звучать в последние дни Порошенко и его правительства на различных международных площадках. Украине надо заручиться поддержкой мирового сообщества как единственного гаранта в борьбе с агрессором — Россией», — считает депутат.

По его словам, «ни одно крупное государство не пойдёт на предложение Киева».

«Понятно, что некоторые прибалтийские страны его всё-таки поддержат с учётом антироссийской риторики. Но по всем этим заданным сценариям видно одно: как и многие другие заявления, это не будет иметь никакой конкретики и представит Украину управляемой извне», — сказал Водолацкий.

Ранее постпред Украины в Организации Объединённых Наций заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН в условиях «агрессии со стороны России».

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