Эксперт прокомментировал запрет на полёты беспилотников над домом Порошенко

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Анна Лушникова
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT решение Государственной авиационной службы Украины запретить полёты беспилотных летательных аппаратов над домом украинского президента Петра Порошенко.
Эксперт прокомментировал запрет на полёты беспилотников над домом Порошенко
  • pixabay.com

«Это не удивительная новость. Дом Порошенко включили в запретную для полёта беспилотников зону в целях обеспечения безопасности президента. Для того, чтобы информация о том, как он проводит время вне рабочего кабинета, не поступала в широкий доступ. Служба, отвечающая за какую-то публичную или политическую личность, должна обеспечивать её безопасность. Как бы то ни было, Пётр Порошенко в список таких личностей входит», — считает Дудчак.

Эксперт также напомнил, что рынок беспилотных летательных аппаратов в данный момент очень быстро развивается.

«Технологии развиваются, говорят уже о доставке товаров с помощью беспилотников. Использование подобных новинок необходимо регламентировать. На Украине своя ситуация, но в любой стране нужно фиксировать такие виды техники», — заключил он.

Ранее Государственная авиационная служба Украины запретила полёты беспилотных летательных аппаратов над домом Порошенко в посёлке Козин.

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