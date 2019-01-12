Госавиаслужба Украины запретила полёты беспилотников над домом Порошенко
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на карты Госавиаслужбы с обозначенными зонами, в которых запрещены полёты БПЛА.
«Учитывая стремительное развитие рынка беспилотных воздушных судов, мы работаем над разработкой новых правил, которые безопасно интегрируют новые виды воздушных судов в существующую систему использования воздушного пространства», — заявили в ведомстве.
Ранее Порошенко заявил о подписании контракта на закупку у Турции ударных беспилотников.