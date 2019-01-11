В МИД России прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что возможный отказ Москвы компенсировать Минску налоговый манёвр в нефтяной отрасли может привести к потере российской стороной союзника.

«Что касается высказываний господина Лукашенко… Белоруссия — наш надёжный союзник, партнёр. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению», — сказала Захарова.

Она отметила, что это закреплено, в частности, в концепции внешней политики России.

При этом представитель российского МИД добавила, что по конкретным вопросам «ведётся диалог по линии профильных ведомств».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не может нести «потери к уровню прошлого года», в связи с чем все потери должны быть «компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества» с Россией.

В конце декабря 2018 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск намерен продолжать курс на дальнейшее углубление и развитие отношений с Россией. Он отметил, что представители двух стран находятся в постоянном диалоге.