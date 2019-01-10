Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии
- Reuters
«Я уже давно ставил задачу, и нам надо её решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Он предложил осуществлять переработку на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики.
По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам.
Ранее Лукашенко потребовал обеспечить стопроцентную энергетическую независимость Белоруссии.