Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии
  • Reuters

«Я уже давно ставил задачу, и нам надо её решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он предложил осуществлять переработку на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики.

По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам.

Ранее Лукашенко потребовал обеспечить стопроцентную энергетическую независимость Белоруссии.

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