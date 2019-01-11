В Госдуме оценили заявление Порошенко о выходе Украины из зоны риска

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что Украине удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.

«Всё можно услышать от Петра Порошенко, но данное заявление ставит всё с ног на голову, потому что на сегодняшний день, по прогнозам МВФ, Украина — самая бедная страна на просторах как Европы, так и евро-азиатского пространства. Её долг МВФ уже превышает все мыслимые размеры, она полностью зависит от Международного валютного фонда, по всем показателям... Заявление Порошенко не соответствует действительности, оно ничтожно», — сказал он.

Эксперт считает, что заявление связано с грядущими выборами в стране и «делается, чтобы показать людям, что Украина наконец-то выходит из экономического и финансового коллапса».

«Но на самом деле она ещё больше в него погружается. И каждый гражданин Украины это видит по своему уровню жизни… В стране спад экономики, развал всех экономических и производственных связей и, самое главное, обнищание населения. На сегодняшний день более 82% украинцев живут за чертой бедности. Это одни из показателей той «стабильности», о которой говорит Порошенко», — отметил он.

Ранее Порошенко заявил, что Украине за последние четыре года удалось выйти из зоны риска.