Порошенко в новогоднем обращении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

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Президент Украины Пётр Порошенко выступил с новогодним поздравлением, пообещав «вернуться с миром» к Донбассу и Крыму.

«Самое сложное уже прошло, и самое плохое тоже уже позади. Впереди постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни», — сказал украинский лидер.

В ходе своей речи Порошенко также обратился «к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса».

«Мы обязательно вернёмся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога», — добавил он.

Ранее Порошенко заявил, что 2018-й для Украины стал чрезвычайно важным и насыщенным событиями годом. При этом, по его словам, самым главным стало то, что Украина «выстояла и стала сильнее».

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