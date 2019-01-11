Порошенко заявил о выходе Украины из зоны риска

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Украине за последние четыре года удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска, заявил президент страны Пётр Порошенко.
Порошенко заявил о выходе Украины из зоны риска
  • Reuters

По его словам, когда он вступил в должность, Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы.

«Но нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Самое тяжёлое у нас точно позади. Двигаемся вперёд», — написал Порошенко в Twitter.

Ранее в новогоднем обращении украинский лидер пообещал гражданам постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни.

Он также назвал главным событием 2018 года то, что Украина «выстояла и стала сильнее».

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