Эксперт назвал «наглым враньём» заявление Порошенко о выходе Украины из зоны риска

Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что стране удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.

По словам политика, когда он вступил в должность, Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы.

«Вероятнее всего, Пётр Алексеевич имел в виду какую-то уж очень микростабилизацию, потому что ни о какой стабилизации речи быть не может вообще. И как раз до момента переворота Украина была в очень даже нормальном состоянии, особенно после подписания соглашений между Украиной и Россией в декабре 2013 года», — сказал он.

Эксперт отметил, что до вступления Порошенко в должность президента у Украины были очень хорошие перспективы развития экономики, промышленности, энергетики и многих других отраслей.

«Но вся эта власть, которая представлена в лице Порошенко, всё это угробила. Откровенно, она занимается сознательным уничтожением экономики, и ни о какой стабильности говорить просто невозможно, потому что потеряны отрасли промышленности, долги колоссальные, и отдавать их нечем. Поэтому Порошенко в очередной раз просто нагло врёт», — подчеркнул он.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что Украине за последние четыре года удалось выйти из зоны риска.