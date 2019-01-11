Эксперт назвал «наглым враньём» заявление Порошенко о выходе Украины из зоны риска

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что стране удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.
Эксперт назвал «наглым враньём» заявление Порошенко о выходе Украины из зоны риска
  • РИА Новости

По словам политика, когда он вступил в должность, Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы.

«Вероятнее всего, Пётр Алексеевич имел в виду какую-то уж очень микростабилизацию, потому что ни о какой стабилизации речи быть не может вообще. И как раз до момента переворота Украина была в очень даже нормальном состоянии, особенно после подписания соглашений между Украиной и Россией в декабре 2013 года», — сказал он.

Эксперт отметил, что до вступления Порошенко в должность президента у Украины были очень хорошие перспективы развития экономики, промышленности, энергетики и многих других отраслей.

«Но вся эта власть, которая представлена в лице Порошенко, всё это угробила. Откровенно, она занимается сознательным уничтожением экономики, и ни о какой стабильности говорить просто невозможно, потому что потеряны отрасли промышленности, долги колоссальные, и отдавать их нечем. Поэтому Порошенко в очередной раз просто нагло врёт»,  — подчеркнул он.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что Украине за последние четыре года удалось выйти из зоны риска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить