На Украине пять человек пострадали при вспышке метана на шахте

На шахте в украинском Павлограде произошла вспышка метана, пять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга «ДТЭК», которому принадлежит шахта.

«Все работники эвакуированы с места аварии. По предварительным данным, пятеро горняков, получивших ожоги второй-третьей степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уточняется, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее в Минэнергоугля Украины заявили, что украинские государственные угледобывающие предприятия задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.