Эксперт оценил планы депутата Рады обратиться в ЕСПЧ из-за закрытия избирательных участков

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Анна Лушникова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT намерение депутата Верховной рады Василия Нимченко обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за решения властей Украины закрыть избирательные участки на территории России.
Эксперт оценил планы депутата Рады обратиться в ЕСПЧ из-за закрытия избирательных участков
  • РИА Новости

«С одной стороны, мы понимаем, что сейчас Украина представляет собой государство, где нельзя говорить ни о каком конкурентном избирательном процессе, потому что решение закрыть участки в России подрывает вхождение Украины в европейскую семью, где есть жёсткие стандарты избирательного процесса. С точки зрения целеполагания депутат, скорее всего, пытается использовать эту ситуацию для того, чтобы набрать политические очки. Понятно, что никакого позитивного решения подобные действия не принесут», — сказал он.

По мнению эксперта, «не стоит ожидать каких-то юридических последствий от обращения в ЕСПЧ».

«Также это может быть в очередной раз демонстрация, в первую очередь Европе, что Украина на словах пытается придерживаться демократических ценностей и европейских стандартов, а на деле лишает своих же граждан, работающих на территории России, естественного избирательного права», — заключил Данюк.

Ранее депутат Рады заявил о намерении обратиться в ЕСПЧ из-за решения властей Украины закрыть избирательные участки на территории России.

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