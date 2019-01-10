В Раде намерены обратиться в ЕСПЧ из-за закрытия в России избирательных участков

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Депутат Верховной рады Василий Нимченко собирается обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за решения властей Украины закрыть избирательные участки на территории России.
В Раде намерены обратиться в ЕСПЧ из-за закрытия в России избирательных участков
  • РИА Новости

Об этом он заявил телеканалу «112 Украина».

«Я хочу публично заявить, что мы пойдём в ЕСПЧ», — сказал он.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что суд отклонил иск его фракции, в котором содержался призыв отменить решение ЦИК Украины, связанное с закрытием избирательных участков на территории России.

31 декабря ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. 

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