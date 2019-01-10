В Раде намерены обратиться в ЕСПЧ из-за закрытия в России избирательных участков
- РИА Новости
Об этом он заявил телеканалу «112 Украина».
«Я хочу публично заявить, что мы пойдём в ЕСПЧ», — сказал он.
Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что суд отклонил иск его фракции, в котором содержался призыв отменить решение ЦИК Украины, связанное с закрытием избирательных участков на территории России.
31 декабря ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.