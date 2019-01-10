Эксперт прокомментировала присвоение Филарету звания Героя Украины

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в беседе с радио Sputnik прокомментировала присвоение бывшему лидеру одной из украинских неканонических церковных структур Филарету звание Героя Украины.

«Мне кажется, что присвоение Филарету звания Героя Украины — это плевок в лицо всем, кто когда бы то ни было получал эту награду за службу, за уважаемые в военных кругах действия», — сказала эксперт.

По её мнению, Филарет скорее навредил стране, чем совершил что-то героическое.

Как отметила Макеева, это роняет престиж и авторитет Киева в глазах военных.

Ранее сообщалось, что Филарет вручил украинскому президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии украинской церкви.