Эксперт прокомментировала присвоение Филарету звания Героя Украины

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Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в беседе с радио Sputnik прокомментировала присвоение бывшему лидеру одной из украинских неканонических церковных структур Филарету звание Героя Украины.
Эксперт прокомментировала присвоение Филарету звания Героя Украины
  • Reuters

«Мне кажется, что присвоение Филарету звания Героя Украины — это плевок в лицо всем, кто когда бы то ни было получал эту награду за службу, за уважаемые в военных кругах действия», — сказала эксперт.

По её мнению, Филарет скорее навредил стране, чем совершил что-то героическое.

Как отметила Макеева, это роняет престиж и авторитет Киева в глазах военных.

Ранее сообщалось, что Филарет вручил украинскому президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии украинской церкви.

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