Эксперт прокомментировала присвоение Филарету звания Героя Украины
- Reuters
«Мне кажется, что присвоение Филарету звания Героя Украины — это плевок в лицо всем, кто когда бы то ни было получал эту награду за службу, за уважаемые в военных кругах действия», — сказала эксперт.
По её мнению, Филарет скорее навредил стране, чем совершил что-то героическое.
Как отметила Макеева, это роняет престиж и авторитет Киева в глазах военных.
Ранее сообщалось, что Филарет вручил украинскому президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии украинской церкви.