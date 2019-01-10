Эксперт прокомментировал планы Украины обсудить с НАТО вопрос о задержанных моряках

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Анна Лушникова
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT прокомментировал намерение Украины обсудить с НАТО вопрос о моряках, задержанных за незаконное пересечение российской границы.
Эксперт прокомментировал планы Украины обсудить с НАТО вопрос о задержанных моряках
  • РИА Новости

«НАТО поддерживать украинскую позицию не будет, потому что никому из альянса нет никакого резона встревать в это дело за Киев и защищать его интересы. Украина вообще мало интересна НАТО и большинству стран, которые туда входят. То, что украинская сторона производит определённые действия в этом направлении, просто повышает рейтинг Порошенко. Он может говорить всем, что ЕС с ними, как и НАТО, якобы организации одобряют украинские действия», — сказал эксперт.

Манойло отметил, что «ничего из этого заявления не выйдет».

Ранее председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец заявила, что планируется поднять вопрос о задержанных моряках на заседании Совета Украина — НАТО.

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